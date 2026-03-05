«Это достаточно много»: Набиуллина об ограничении по количеству банковских карт на человека

Набиуллина: суммарно во всех банках человек может иметь не более 20 карт

Новая система должна заработать 1 сентября этого года.

В настоящее время Госдума рассматривает проект закона об ограничении по количеству платежных карт на человека во всех банках — не более 20 штук на одного. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

«Мы считаем, что суммарно во всех банках человек должен будет иметь не больше 20 карт. Мне кажется это достаточно много, но мы прислушались к вашим замечаниям. Изначально мы предлагали, чтобы в одном банке это было пять карт, сейчас мы считаем, что десять», — сказала Набиуллина.

Это ограничение связано с мошенническими схемами с привлечением дропперов, использующих банковские карты для кражи денег у людей. Новая система ограничений должна заработать 1 сентября этого года. К 2027 году будет создана единая система учета платежных карт, и тогда эти меры заработают в полной мере.

