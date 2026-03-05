Фото, видео: 5-tv.ru

Фильмы о путешествиях оценили на всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Награды победителям третьего сезона вручили в Москве, в национальном центре «Россия».

Каждая картина — это рассказ о туристической поездке по самым знаковым местам региона. Среди номинаций — пешие, водные, зимние и арктические путешествия. Участники представили почти 900 фильмов. Причем снимали их жители со всей страны, в том числе из Москвы, Петербурга и Краснодара.

«Для нас важен каждый фильм, а еще важнее те путешествия, которые за ними стоят, потому что каждый раз человек, путешествуя по нашей стране, путешествуя по Дальнему Востоку, открывает новую страницу, новую страницу любви к родине. Это безумно красивый край, потому что там действительно место для открытий, там можно найти и увидеть очень много нового», — заявил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В этом году на конкурсе появилась специальная номинация «Тропами Победы». Ее посвятили фильмам о путешествиях по местам боевой славы на Дальнем Востоке.

