В Минобороны Азербайджана пообещали ответить на атаки иранских беспилотников

Минобороны Азербайджана: атака Ирана на Нахичевань не останется без ответа

Фото: Telegram/ Axar.az 🇦🇿 Operativ Xəbər Saytı / Axaraz

В результате инцидента есть пострадавшие.

Атака Ирана на аэропорт и школу в Нахичевани не останется без ответа. Об этом заявило министерство обороны Азербайджана.

«Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа», — говорится в сообщении.

В данный момент идет расследование всех деталей атаки, в том числе технических параметров упавших дронов, добавляют в оборонном ведомстве.

Как сообщал МИД Азербайджана, в результате атаки пострадали два человека. Известно, что один беспилотник упал на здание аэропорта и повредил его корпус, а второй упал рядом со школой в селе Шекарабад. Город Нахичевань находится в недалеко от границ с Турцией, Ираном и Арменией. МИД Азербайджана уже вызвал иранского посла и потребовал прояснить случившееся.

Этот инцидент является частью эскалации ситуации на Ближнем Востоке. С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Ранее 5-tv.ru писал, что из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировали 249 россиян.

