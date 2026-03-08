«Социальная изоляция»: одиночество признали фактором риска развития рака

Фото: 5-tv.ru

Особенно этому подвержены женщины.

Дефицит общения и социальная изоляция существенно повышают вероятность возникновения злокачественных новообразований, особенно у женщин. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на масштабное исследование китайских ученых, проанализировавших данные более 350 тысяч людей.

Выяснилось, что отсутствие контактов с окружающими увеличивает общий риск развития рака на 8%. При этом, наиболее уязвимой группой оказались представительницы прекрасного пола, у которых изоляция коррелирует с поражением легких, желудка, матки и молочных желез.

Специалисты из Китая опирались на сведения из биобанка, охватив участников в возрасте от 38 до 73 лет. В течение почти 12 лет наблюдений рак был диагностирован более чем у 38 тысяч человек.

По словам автора работы доктора Цзяхао Чэна, важно разделять субъективное чувство одиночества и фактическую социальную изоляцию.

«Социальная изоляция как объективное состояние сокращения контактов напрямую влияет на поведение в отношении здоровья и биологические процессы, включая стресс и провоспалительные реакции, которые способствуют развитию рака», — отметил ученый.

Отмечается, что у женщин, редко посещающих общественные места, риск рака желудка возрастал на 84%.

Исследователи подчеркивают, что негативное влияние изоляции может быть связано с образом жизни, низким уровнем дохода и хроническими воспалительными процессами в организме.

Представители обоих полов, ведущие затворнический образ жизни, также чаще сталкивались с раком мочевого пузыря. Ученые призывают государственные органы здравоохранения учитывать психологическое благополучие граждан при разработке стратегий профилактики онкологии.

Исследование показало, что наличие работы или молодой возраст (до 49 лет) могут несколько снижать негативный эффект от нехватки общения.

