Врачи извлекли живого ребенка во время аборта и поместили в морозильник

В убийстве младенца обвинили его мать.

В Южной Корее больница проводила аборты на поздних сроках. Одна из пациенток опубликовала на YouTube видео, в котором рассказала, как прервала беременность на 36-й неделе. Эта запись запустила цепь событий, приведших к раскрытию жестокого преступления. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Обстоятельства преступления

Как выяснили следователи, ребенок появился на свет живым в результате кесарева сечения. Однако директор больницы и оперировавший хирург вместо оказания помощи поместили младенца в морозильную камеру, где он вскоре умер.

После этого медики подделали медицинские документы, указав, что ребенок родился мертвым.

Это первый случай в Южной Корее, когда женщине предъявили обвинение в убийстве в связи с тем, что было названо абортом на поздних сроках. Обвинения также предъявлены врачам, участвовавшим в процедуре.

В ходе судебного разбирательства и директор больницы, и хирург признались в убийстве младенца и были взяты под стражу сразу после оглашения приговора.

Позиция обвиняемой

Роженица заявила суду, что не знала о том, что процедура будет проводиться таким образом. Она рассказала, что узнала о беременности только на седьмом месяце и хотела сделать аборт, поскольку не имела стабильного дохода. Кроме того, она опасалась проблем со здоровьем у ребенка, так как во время беременности употребляла алкоголь и курила.

Однако суд установил, что медицинский персонал сообщил ей о том, что ребенок здоров. Она слышала его сердцебиение во время УЗИ. Судья также пришел к выводу, что женщина знала: ребенка извлекут живым с помощью кесарева сечения.

Затем женщина опубликовала на YouTube видео, в котором рассказала о прерывании беременности на 36-й неделе. Эта запись стала основанием для полицейского расследования в отношении нее и медицинского персонала.

Масштабы преступлений

По данным прокуратуры, больница получила в общей сложности 1,4 миллиарда вон (743,7 миллиона рублей) за проведение абортов более чем 500 пациенткам. Многих женщин, включая обвиняемую, направляли в это учреждение через посредников.

В январе прокуроры требовали для директора больницы десять лет тюремного заключения, а для роженицы и оперирующего хирурга — по шесть лет.

Правовой контекст

Судья отметил, что при вынесении приговора учитывалась правовая неопределенность в отношении абортов в Южной Корее. Обвиняемая женщина не имела доступа к четким юридическим рекомендациям или поддержке, которые помогли бы ей справиться с беременностью на поздних сроках.

Назвав преступление серьезным и заслуживающим сурового наказания, судья пояснила, что проявила снисходительность, учитывая ограниченную социальную поддержку, доступную женщинам в подобных обстоятельствах.

В последние годы законы Южной Кореи об абортах претерпевали изменения. В 2019 году Конституционный суд отменил действовавший запрет, но новый закон так и не приняли из-за разногласий в парламенте. В результате в стране до сих пор нет всеобъемлющей правовой базы, регулирующей аборты.

