Экономия на ветеринарах: какие породы собак считаются самыми здоровыми

Фото: www.globallookpress.com/ Peter Faber

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чеки за еду, прививки, игрушки и счета из клиник быстро накапливаются, истощая бюджет.

Если вы хотите завести собаку, выбор породы, менее подверженной проблемам со здоровьем, может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Чеки за еду, прививки, игрушки и счета из клиник быстро накапливаются, истощая бюджет. Однако некоторые породы болеют реже других, рассказала ветеринар Лиза Кан в беседе с Mirror.

Топ-10 самых здоровых пород

Австралийская пастушья собака возглавляет список благодаря своей выносливости. Эти трудолюбивые собаки невероятно энергичны и не склонны к заболеваниям. Хотя они требуют активных прогулок.

«Австралийские пастушьи собаки выносливы и очень любят активный образ жизни», — пояснила Кан.

Бордер-колли — еще одна рабочая порода, известная крепким здоровьем. Они входят в число самых умных собак. Любовь к работе и физической активности позволяет им оставаться здоровыми даже в старости.

Австралийская овчарка славится великолепной шерстью и выносливостью. Эти собаки сохраняют активность долгие годы.

Хаски требуют регулярного груминга из-за густой двойной шерсти, но считаются одной из самых выносливых пород.

«Хаски, выведенные для работы в холодном климате и сложных физических задач, от природы сильны и выносливы», — отметила ветеринар.

Шиба-ину — древняя порода с крепким здоровьем благодаря превосходной генетике. Их компактный размер и лисьи черты делают их все более популярными.

Бигли изначально выводились для охоты, что способствует их исключительному здоровью.

«Будучи активными охотничьими собаками, бигли поддерживают хорошую физическую форму, что помогает им оставаться крепкими», — добавила Кан.

Золотистые ретриверы популярны благодаря дружелюбному нраву и относительно крепкому здоровью. При правильном питании и активности они живут долго. Хотя от хозяев требуется внимание к состоянию их суставов.

Таксы отличаются компактным размером, что снижает восприимчивость к некоторым болезням. Однако за их ушами нужно регулярно ухаживать, чтобы избежать инфекций.

Джек-рассел-терьеры — энергичные охотничьи собаки с отличным здоровьем, если им обеспечивать достаточную нагрузку.

Метисы, такие как лабрадудли, часто выигрывают от «гибридной силы». Генетическое разнообразие снижает риск наследственных заболеваний, что делает их в целом здоровее чистокровных собратьев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.