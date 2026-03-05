ЕГЭ отменят? Что будет с российским образованием без единого экзамена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отказ от нынешней системы может привести к тому, что талантливые абитуриенты будут вынуждены отказаться от поступления в ведущие вузы страны.

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может привести к возвращению практик, которые существовали в системе образования до его введения. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший министр образования России (1998–2004), президент РУДН и один из разработчиков ЕГЭ Владимир Филиппов.

По его словам, обсуждая возможную отмену экзамена, многие не задумываются о последствиях такого решения.

«Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться. Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства», — подчеркнул Филиппов.

Он отметил, что без единого экзамена абитуриентам снова придется лично приезжать в каждый вуз для сдачи вступительных испытаний. При этом средний конкурс в университетах составляет примерно пять человек на одно место, поэтому большинство поступающих не сможет пройти отбор.

В таких условиях, по мнению Филиппова, многие талантливые выпускники из регионов могут отказаться от попытки поступить в ведущие учебные заведения страны, опасаясь больших расходов и риска неудачи.

«Я считаю, что абсолютное большинство населения не готово идти на эти жертвы. Да и власть уже понимает все изложенные риски, их последствия», — заключил он.

ЕГЭ отменят?

В 2026 году исполняется 25 лет с момента начала проведения Единого государственного экзамена в России.

На пленарном заседании 30 октября 2024 года Государственная дума отклонила законопроект, внесенный депутатами ЛДПР, предусматривающий отмену обязательной сдачи Единого государственного экзамена для выпускников школ.

Авторы инициативы предлагали изменить действующую систему итоговой аттестации и предоставить школьникам возможность самостоятельно выбирать формат экзаменов. Согласно проекту, выпускники могли бы либо сдавать ЕГЭ, либо проходить традиционные государственные экзамены по программам основного и среднего общего образования.

Однако профильный комитет Госдумы не поддержал эту инициативу. В заключении комитета отмечается, что действующая система ЕГЭ обеспечивает единые подходы к оценке уровня подготовки школьников по всей стране. По мнению парламентариев, результаты экзамена позволяют объективно оценить знания учащихся, а также делают процедуру получения аттестата и поступления в вузы прозрачной независимо от региона проживания.

Также подчеркивается, что задания ЕГЭ разработаны в соответствии с федеральными образовательными стандартами. Такая форма проверки знаний позволяет выпускникам продемонстрировать не только усвоение учебного материала, но и умение анализировать информацию, сравнивать факты, систематизировать данные и четко формулировать мысли.

В комитете считают, что введение альтернативной формы экзамена разрушило бы существующую систему совмещения школьной итоговой аттестации и вступительных испытаний в университеты. Это, по мнению депутатов, могло бы привести к неравным условиям для абитуриентов при поступлении.

В том же 2024 году, но ранее, комитет Госдумы по просвещению уже рассматривал эту инициативу и также рекомендовал ее отклонить. Тогда первый заместитель председателя комитета Яна Лантратова заявляла, что принятие законопроекта может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, проведенных в разных форматах.

Между тем исследования показывают, что значительная часть педагогов поддерживает действующую систему. По данным опроса компании MAXIMUM Education, опубликованным 29 июля, 77% учителей считают главным преимуществом ЕГЭ возможность поступить в престижный вуз независимо от региона проживания и финансовых возможностей семьи. Еще 58% опрошенных отметили объективность оценки знаний школьников.

