У Такера Карлсона украли сотни тысяч банок со снюсом

Злоумышленник обманом вывез гигантскую партию со склада.

В США неизвестный преступник похитил 378 тысяч банок бестабачного снюса, которые принадлежали популярному журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент произошел в конце февраля текущего года на складском объекте в Южной Калифорнии. По предварительным данным, похищенная продукция представляет собой лимитированную коллекцию никотиновых паучей бренда ALP Nicotine Pouches. Журналист и его команда планировали в ближайшее время вывести эту линейку на рынок, однако планы были нарушены дерзким ограблением.

Согласно информации от первоисточника, реализация преступного замысла прошла по тщательно подготовленному сценарию. Угонщик прибыл на место хранения товара и выдал себя за официального представителя компании, предъявив фальшивые или чужие документы сотрудника. Введенный в заблуждение персонал склада позволил мужчине загрузить и вывезти весь объем продукции.

Общая стоимость украденного оценивается в несколько миллионов долларов. В ответ на произошедшее представители компании Карлсона объявили о готовности выплатить вознаграждение в размере 100 тысяч долларов (что эквивалентно примерно 7,8 миллиона рублей) за любую информацию, которая поспособствует поимке вора.

Стоит отметить, что в последнее время Такер Карлсон нередко попадает в сводки новостей, связанных с происшествиями в разных точках мира. Совсем недавно представители прессы обсуждали его временное задержание в Израиле. Тогда журналист вместе со своими коллегами по съемочной группе был остановлен местными силовиками сразу после окончания работы над интервью с американским послом Майком Хакаби.

Сам Карлсон охарактеризовал тот инцидент как весьма странный опыт, однако подчеркнул, что в конечном итоге ему и его команде беспрепятственно разрешили покинуть территорию страны.

