«С учетом современной практики»: в России утвердили новый ГОСТ на творог

Росстандарт принял новый Государственный стандарт (ГОСТ) на творог. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации — классический творог как кисломолочный продукт — и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики», — отметили в Росстандарте.

В ведомстве также уточнили, что изменения в ГОСТе были приняты ради повышения прозрачности и устранения возможных правовых недоразумений.

Новый стандарт расширяет перечень сырья, из которого можно изготовить творог. К классическому списку добавили коровье пастеризованное и сгущенное молоко. Также были изменены нормы содержания белка в этом продукте с 14%, 16% и 18% на 14%, 15% и 17%.

Был добавлен и минимальный порог кислотности — 150 градусов Тернера. До этого существовал лишь верхний предел по этому показателю — 210-240 градусов. Данная мера направлена на устранение фальсификации творога.

А вот точнее регламентировать консистенцию продукта поможет повышение нормы влажности с 60% до 65%.

В ведомстве уточнили, что данный ГОСТ носит рекомендательный характер и является лишь ориентиром. В силу изменения вступят 1 января 2027 года.

