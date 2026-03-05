Неделя в снежном плену: погибшие в Прикамье туристы совершили ряд фатальных ошибок

Погибшие в Прикамье туристы не взяли с собой палатки

Стали известны подробности трагического похода группы на снегоходах, в котором из пяти человек выжить удалось лишь одному.

В Пермском крае группа путешественников из Башкирии потерпела бедствие в районе горы Гроб, в результате чего четверо мужчин скончались от переохлаждения. Об это пишет kp.ru.

Пятеро предпринимателей из Уфы — Александр Моцный, Алик Камалов, Сергей Яковлев, Юсеф Абу Обайдех и Дмитрий Чернов — отправились в экспедицию на дорогостоящих снегоходах к хребту Кваркуш 20 февраля. Однако в пути их застигла мощная пурга. Как выяснилось позже, туристы допустили ряд критических просчетов: они не зарегистрировали маршрут в МЧС, оставили спутниковый телефон в автомобиле в поселке Золотанка и впервые за много лет практики не взяли с собой палатки.

Поисковая операция началась с задержкой, так как официальных данных о передвижении группы не было, а тревогу родственники забили только 27 февраля.

Во время метели участники похода пытались укрыться под брезентовым тентом прямо на открытом плато, вместо того чтобы спуститься в лесную зону. Спасатели-добровольцы обнаружили «лежку» 1 марта. На тот момент двое мужчин были еще живы, но один из них скончался сразу после того, как сделал глоток теплой воды.

Выжить удалось только 67-летнему Сергею Яковлеву. Двое других участников группы, Моцный и Камалов, ушли за помощью в сторону обитаемого домика, но замерзли, не дойдя до него всего 150 метров. По словам участника спасательной операции Андрея Корепанова, снегоходы туристов были исправны и заправлены, однако люди ими не воспользовались для обогрева, возможно, из-за сильной дезориентации в буране.

Погибшие были опытными путешественниками, ранее посещавшими перевал Дятлова и Полярный Урал. Александр Моцный владел заводом по производству спасательных плотов, а Юсеф Абу Обайдех, выходец из ОАЭ, успешно вел бизнес в сфере видеоаналитики. Единственный выживший, Сергей Яковлев, сейчас находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Перми. Врачи борются за сохранение его конечностей, так как велик риск ампутации из-за тяжелейших обморожений.

Сын пострадавшего сообщил, что отец находится в сознании и адекватно оценивает произошедшее, несмотря на крайнее истощение. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося в рамках проверки.

