«Моя дочь знает»: людоедка, кормившая сына человеческим мясом, снова родила

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После выхода из тюрьмы она скрывается от «славы».

Совершившая в 2009 году резонансное убийство и акт каннибализма в Иркутске Олеся Мостовщикова опровергла в беседе с kp.ru появившиеся в сетях сведения о том, что она строит карьеру в сфере услуг.

Женщина, отсидевшая срок за то, что убила подругу и кормила ее останками своего маленького сына, не меняла профессию и не делает маникюр ничего не подозревающим клиенткам. . По словам Мостовщиковой, она ведет обычный образ жизни в одном из малых городов Иркутской области, занимается воспитанием 11-летней дочери и не желает возвращаться к обсуждению своего прошлого.

Зарубила топором и подала с рисом

Кровавая драма разыгралась в марте 2009 года, когда в ходе пьяной ссоры Олеся Мостовщикова зарубила топором свою знакомую Татьяну Романчук. Вторая гостья, Юлия Цыглер, предложила разделать тело. В течение следующей недели женщины употребляли человеческое мясо в пищу, добавляя его в гарнир из риса.

Этой же едой Мостовщикова кормила своего шестилетнего сына Илью. Преступление раскрыли через восемь дней, когда случайные прохожие нашли части тела в мусорном баке. Суд назначил Олесе наказание в виде восьми лет и лет месяцев колонии, откуда она вышла по УДО в 2015 году.

Сейчас Мостовщикова утверждает, что ее нынешнее окружение и подросшая дочь знают о совершенном ею злодеянии, но продолжают поддерживать с ней контакт.

«Моя дочь знает эту историю, но не боится меня», — передает издание слова женщины.

Олеся настаивает на том, что полностью расплатилась за содеянное перед законом и обществом, потеряв в местах лишения свободы годы жизни и здоровье. Она подчеркнула, что распространяемые слухи о ее работе мастером ногтевого сервиса ложны, и призвала людей не опасаться посещать подобные процедуры.

Лишившись родительских прав на старшего сына после приговора, в колонии она вышла замуж и родила второго ребенка, с которым переехала на новое место жительство в 2021 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.