Путин поручил представить предложения по применению БПЛА в новых регионах и приграничье

Это нужно для последующей оценки ущерба жилью в ходе боевых действий и предоставления компенсаций.

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по использованию беспилотников в новых регионах и приграничье для последующей оценки ущерба жилью в ходе боевых действий и предоставления компенсаций. Об этом сказано в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего в декабре 2025 года.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областей и представить предложения по использованию опыта Курской области в части, касающейся применения беспилотных авиационных систем для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям граждан в результате военных действий, в целях предоставления гражданам компенсаций», — говорится в документе, текст опубликован на сайте Кремля.

Ответственными лицами президент РФ назначил премьер-министра Михаила Мишустина, главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, губернатора Курской области Александра Хинштейна, а также губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Доклад о выполнении поручений нужно предоставить Путину до 1 июля 2026 года.

