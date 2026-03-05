Водителям с правами категории B собрались разрешить управлять вездеходами

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Ряд экспертов опасаются, что водитель, привыкший водить машину в городе, просто не справится на дороге в экстремальных условиях.

Новые правила хотят установить для любителей экстремального отдыха. Управлять вездеходами, болотоходами и багги могут разрешить водителям с правами категории B.

Инициатива неоднозначная: одни считают, что такие поправки станут драйвером развития внутреннего туризма, другие опасаются трагических последствий. Корреспондент «Известий» Александр Морозов разбирался.

Эти машины созданы для грязи, песка, непроходимых лесных троп и ледяных пустынь. Спрос на путешествия по живописным уголкам России на багги и вездеходах за последние два года вырос в несколько раз.

«Например, для северного сияния это идеальный вариант, потому что на вездеходе вы можете подняться в гору, вам не мешает освещение города», — отмечает председатель ассоциации производителей вездеходной техники Татьяна Зикункова.

Но многие туристы за руль тяжелых вездеходов и скоростных багги садятся нелегально.

«Люди, которые этими штуками пользуются, они и сейчас обходятся без какого-либо водительского удостоверения», — говорит автоэксперт Дмитрий Попов.

Теперь это хотят изменить. Водителям легковых и грузовых автомобилей разрешат управлять багги и вездеходами. Но есть нюанс.

«Если мы говорим про какие-то болотоходы, квадроциклы, багги, то у них есть допуск. Не каждый человек готов к такому. Для того чтобы нормально ездить на ней, необходима определенная квалификация», — считает основатель компании по аренде вездеходов Иван Панченко.

«Квадроциклы, багги могут действительно носиться с большими скоростями по песку, по степям. И там уже действительно требуются навыки раллийного управления автомобилем», — добавляет автоэксперт Петр Баканов.

Руль, педали, коробка передач — все как в привычной легковушке. Но стоит выехать на асфальт, как эта иллюзия исчезает.

«Эта техника не предназначена для прохода скоростных поворотов, прежде всего не предназначена для экстренного торможения, которое может произойти на дорогах», — объясняет руководитель автошколы Николай Хренников.

Чтобы ощутить разницу, журналисты проверили это на практике.

Без окон, без дверей, без подушек безопасности, зато есть вот такой ремень и металлический каркас. К примеру, где-нибудь на трассе при столкновении с другим автомобилем весь удар водитель примет на себя. Такие машины не предназначены для дорог общего пользования, а где-нибудь для поездок в лесу, где нет других автомобилей.

Новый закон в первую очередь касается туристической сферы. Если вы хотите просто покататься на вездеходе в составе организованной экскурсионной группы, то категории B будет достаточно, считают законодатели. Но на практике все иначе.

"Самое сложное для человека — это тронуться на механической коробке. Сейчас на механической коробке ездит очень мало людей. В экстренной ситуации человек будет искать педаль тормоза, которой здесь нет", — объяснил технический директор компании по обслуживанию вездеходов Павел Норкин.

А это может привести к серьезной аварии. Но в то же время, если вы решили купить такую технику для себя, учиться все равно придется, новый закон этого не отменяет. Уже несколько лет такая схема работает для квадроциклов и снегоходов. В прокат их дают с обычными правами, а для личного владения нужно специальное удостоверение. Правда, не все от такой практики в восторге.

«Сейчас человек покупает услугу, услугу проката техники. У него есть права, он говорит: "Я знаю, я умею". И тем самым вся ответственность не на человеке, который едет за рулем, а на прокате, на человеке, который устроил эти покатушки», — возмутился Норкин.

Сейчас законопроект прошел первое чтение. Но его уже планируют доработать к следующему. Например, одна из поправок: неопытных водителей к такой технике допускать не будут. Если за руль сядет водитель, чей стаж меньше года, он вряд ли справится с тяжелым вездеходом и стремительным багги.

