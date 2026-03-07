Срок годности парфюма: когда пора выбрасывать любимый флакон

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неправильное хранение способно безнадежно испортить любые духи.

Срок службы парфюмерной продукции ограничен, и использование просроченных духов может нести определенные риски для здоровья. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на эксперта Алекса Годдарда

По словам специалиста, ключевым компонентом любого аромата является спирт, который не только обеспечивает диффузию запаха, но и выступает в роли консерванта. Благодаря высокому содержанию спирта закрытый флакон способен храниться десятилетиями без изменения химического состава.

Однако после вскрытия ситуация меняется. На упаковке обычно присутствует символ открытой баночки с числом и буквой M, указывающий на количество месяцев безопасного использования. Как отмечает Годдард, в среднем этот период составляет 36 месяцев, но при идеальном обращении духи могут радовать владельца до пяти лет.

Понять, что любимый запах испортился, не всегда просто, так как изменение цвета жидкости не всегда свидетельствует о порче. Эксперт поясняет, что натуральные компоненты могут развиваться со временем, подобно хорошему вину, меняя оттенок, но оставаясь безопасными.

Ориентироваться стоит прежде всего на обоняние: если аромат стал неприятным или «прогорклым», его лучше утилизировать. Использование просроченной продукции может спровоцировать аллергические реакции или раздражение кожи.

«Самый безопасный ответ — не рисковать. Как и в случае с уходом за кожей и косметикой, если вы продолжаете его носить, вы делаете это на свой страх и риск», — предупредил Алекс Годдард.

Для продления жизни парфюмерной коллекции специалист рекомендует придерживаться нескольких строгих правил. Главными врагами ароматных молекул являются свет, высокая температура и влажность. Именно поэтому ванная комната — худшее место для хранения флаконов.

Идеальная среда — темная прохладная полка, причем желательно оставлять духи в их оригинальной картонной коробке. Также не рекомендуется переливать жидкость в дорожные атомайзеры заранее, так как контакт с кислородом ускоряет процесс окисления. Годдард советует не экономить любимый парфюм для особых случаев, а использовать его до последней капли сразу после вскрытия, пока компоненты сохраняют свою первоначальную свежесть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.