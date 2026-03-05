Любовь с первого клика: как мошенники через нейросети создают «мужчин мечты»

Фото: 5-tv.ru

От подобных схем страдают как одинокие и доверчивые люди, так и успешные личности.

Фотографии путешествий, дорогих машин и ужинов в элитных ресторанах нередко генерируют мошенники при помощи нейросетей, чтобы завоевать доверие женщин и втянуть их в преступные финансовые операции. Об этом Life.ru рассказал эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий Илья Гогуа.

Он отметил, что сегодня есть множество сервисов, создающие при помощи генерации картинок и видео создать правдоподобный дипфейк. По его словам, если профессионалы могут заметить такие несоответствия, как неестественная мимика или несоответствие эмоций выражению глаз, то большинству пользователей распознать подделку сложно.

Гогуа подчеркнул, что наиболее уязвимы те, кто эмоционально готов поверить в красивую историю, а желание увидеть «картину мечты» ослабляет способность критически мыслить.

Эксперт напомнил о случаях, когда женщины годами общались с заключенными при помощи писем, отправляли посылки и верили обещаниям, не видя человека вживую. Сейчас есть визуальный контент, подача которого существенно усиливает воздействие.

«Искусственный интеллект — это новый вызов. Можно сколько угодно запрещать технологии, но мошенники всегда адаптируются. Это вечная гонка — как между антивирусами и вирусами: появляется защита, а затем способ её обойти», - заявил Гогуа.

Он добавил, что от подобных схем страдают как одинокие и доверчивые люди, так и успешные личности, а излишняя уверенность в способности распознать приводит к снижению бдительности, чем пользуются аферисты.

