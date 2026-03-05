NYP: мужчина нашел тела двух девочек в чемоданах во время прогулки с собакой

Полиция расследует обстоятельства трагедии.

В Кливленде местный житель наткнулся на два чемодана с телами девочек-подростков во время прогулки в городском парке 3 марта. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

Американец гулял со своим псом неподалеку от детской площадки, когда животное проявило повышенный интерес к подозрительной куче земли. Мужчина решил проверить, что привлекло внимание питомца, и заметил частично зарытый в грунт чемодан.

Заглянув внутрь, он увидел голову ребенка, после чего немедленно вызвал экстренные службы. Прибывшие на место происшествия криминалисты в ходе осмотра территории обнаружили второй аналогичный предмет, в котором также находились человеческие останки.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов США, жертвами преступления стали девочки-подростки. Возраст одной из погибших оценивается в диапазоне от 8 до 13 лет, в то время как второй жертве на вид от 10 до 14 лет. На текущий момент сотрудникам полиции не удалось идентифицировать личности детей.

Следственные действия и судебно-медицинские экспертизы продолжаются для установления точной причины смерти и поиска причастных к этому жестокому убийству. Аналогичные пугающие случаи ранее фиксировались и в других странах: так, в середине февраля в Индии на обочине дороги был найден чемодан с обгоревшим телом человека.

