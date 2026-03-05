«Лодка с душами и трон»: мужчина впал в кому и увидел дьявола

Мirrоr: мужчина впал в кому после попытки суицида и увидел дьявола

Фото: 5-tv.ru

Зловещее место и увиденное там кардинально изменили отношение жителя Германии к жизни.

Житель Германии Герхард Шуг утверждает, что во время клинической смерти оказался в месте, которое он воспринимает как ад. Историю мужчины опубликовала газета Mirror.

По данным издания, трагедия произошла в 2020 году. Немец впал в кому после попытки покончить с собой. К этому его привели тяжелые жизненные обстоятельства: годом ранее он потерял младшую дочь и на тот момент страдал от множества заболеваний, что серьезно подорвало его психологическое состояние.

Шуг рассказывает, что на грани смерти не увидел привычного для подобных историй света или туннеля. Вместо этого он оказался в темном и зловещем месте рядом со старинным замком. По его словам, там находился плоский трон, на котором сидела фигура, которую мужчина считает дьяволом.

К этому месту на лодках привозили души умерших людей. Некоторые из них, как вспоминает немец, отправлялись к четырем массивным камням, напоминавшим огромные львиные когти. Он утверждает, что эти камни с жутким скрипом сжимались и буквально измельчали души.

«Я был напуган до смерти. Мне было страшно не за себя, а из-за того, что происходит с душами людей», — отметил мужчина.

После того как он вышел из комы, его отношение к жизни кардинально изменилось. По словам немца, пережитое заставило его полностью пересмотреть взгляды: теперь он убежден, что человек не имеет права самостоятельно лишать себя жизни. Сейчас Шуг говорит, что надеется однажды вновь встретиться со своей дочерью — уже в раю.

