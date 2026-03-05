Правила цифровой гигиены: как защитить личные данные в интернете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В сети мошенники могут найти не только ваши имя, фамилию и дату рождения, но и номера документов.

Полностью скрыть свои личные данные в интернете не получится, но можно затруднить сбор подобной информации. Об этом изданию Lenta.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он уточнил, что в сети можно найти информацию о любом пользователе как легальным, так и не легальным способом. В интернете есть не просто ваше имя, фамилия, отчество и дата рождения, но и номера документом, и даже уровень дохода.

«Полностью удалиться из интернета почти невозможно, но можно хотя бы соблюдать элементарные правила цифровой гигиены. По возможности закройте профили в соцсетях для посторонних. Убедитесь, что ваш номер телефона скрыт в настройках Telegram и других мессенджеров. Включите двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, особенно на Госуслугах, в почте и мессенджерах. Удалите аккаунты в сервисах, которыми вы не пользуетесь», — посоветовал Хаминский.

Он также советовал по возможности предоставлять о себе мнимом информации различным сервисам, в том числе и интернет магазинам. Кроме того, юрист рекомендовал использовать несколько адресов электронной почты. Один для работы и банков, второй для покупок в сети. Все это не сможет полноценно защитить вас или скрыть всю информацию из всемирной паутины, но хотя бы затруднит сбор личных данных.

Эксперт пояснил, что эти данные злоумышленники добывают из наших же социальных сетей, профилей с резюме, запросов в поисковиках. Но основной источник информации — это утекшие базы данных банков, госреестров и служб доставки.

