Смягчающие обстоятельства: как ухудшение здоровья повлияет на наказание Лерчек

Блогер находится под домашним арестом, недавно она родила четвертого ребенка, после чего оказалась в реанимации.

Находящуюся под домашним арестом блогера Лерчек (Настоящее имя Валерия Чекалина. — Прим. ред.) госпитализировали после рождения четвертого ребенка. Может ли это улучшить ее положение в контексте уголовного дела и повлиять на решение суда? На этот вопрос журналистам aif.ru ответил адвокат Андрей Алешкин.

Организатора фитнем-марафонов Валерию Чекалину задержали по обвинению в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ — переводы на счета нерезидентов страны по подложным документам. Бывший муж блогера Артем Чекалин также проходит по этому уголовному делу. Третий фигурант пошел на сделку со следствием и, возможно, дал показания против экс-супругов

Несмотря на проблемы с законом, Лерчек благополучно устроила личную жизнь после развода. У звезды уже есть трое детей от Чекалина, а 24 февраля она родила четвертого ребенка от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. Вскоре после этого появились сообщения о госпитализации блогера в реанимацию онкологического отделения.

«Факторы здоровья и наличие четвертого ребенка могут повлиять на наказание, а именно на его смягчение. Безусловно, это относится к смягчающим обстоятельствам и учитывается судом при назначении итогового наказания по делу», — отметил адвокат Алешкин.

Сквиччиарини рассказал в соцсетях, что роды прошли непросто, врачи настояли на срочной операции из-за рисков для жизни и здоровья ребенка. Сейчас малыш находится дома с отцом, который не спешит с обнадеживающими новостями о состоянии многодетной мамы.

