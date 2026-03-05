Магнитные бури 5 марта 2026 года: к чему готовиться метеозависимым жителям Земли

Фото: 5-tv.ru





Здоровые люди практически не ощущают на себе влияние солнечной активности, пожилые и ослабленные жалуются на головные боли и скачки давления.

В начале марта специалисты обещают снижение количества вспышек на Солнце. Пятого числа они ожидают спокойную магнитосферу — на «зеленом» уровне. Но две вспышки еще могут изменить ситуацию, а на следующей неделе может произойти очередная затяжная магнитная буря. Об этом сообщают журналисты URA.RU со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).

В течение ближайших суток планетарный индекс Kp останется в диапазоне один-два балла по девятибалльной шкале, вероятность магнитной бури пока не превышает трех процентов, а риск возникновения слабых геомагнитных возмущений составляет около 15%. При таких показателях едва ли возможны внушительные колебания магнитного поля Земли.

Атмосферное давление в Москве 5 марта ожидается стабильное на уровне 747 миллиметров ртутного столба, что немного ниже климатической нормы в 750–765 миллиметров. В Петербурге обстановка также устойчивая, давление — около 761 миллиметров — в пределах нормы (750–765).

До 11 марта уровень в 3 балла сохранится, а с 12 по 20 марта может повыситься до 4 баллов — «оранжевый» уровень, который, вероятно, задержится на неделю. Метеозависимые люди могут его почувствовать. С 21 по 22 марта специалисты обещают кратковременное ослабление геомагнитной активности до 3 баллов, но уже 23–24 числа снова начнется повышение показателей. Буря прекратится в последние дни месяца.

Магнитная буря — реакция магнитного поля Земли на потоки солнечного ветра и выбросы плазмы с Солнца. Здоровые люди почти не ощущают колебаний, а пациенты с хроническими недугами, пожилые и люди с ослабленным организмом переносят их с дискомфортом. Как следствие — головные боли, скачки артериального давления, раздражительность, головокружения. Регулировать самочувствие поможет сокращение физических нагрузок, соблюдение питьевого режима, поддерживающая медикаментозная терапия — по назначению лечащего врача.

