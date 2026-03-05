На Пятом канале акция «День добрых дел» для Феди из Чувашии

Фото, видео: 5-tv.ru

Травма, которую получил ребенок, катаясь на самокате, разделила его жизнь на «до» и «после».

Родители 12-ти летнего Феди из Чувашии столкнулись с проблемой после травмы, которую получил их ребенок, катаясь на самокате. Она разделила его жизнь на «до» и «после». Он заново учился ходить. И сегодня любое неосторожное движение может стать последним.

Надежда на спасение — еще одна сложная операция. Как мы с вами можем помочь — расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Тот осенний вечер Федя помнит смутно. Катался во дворе на самокате. Спускаясь с горки, упал и буквально влетел головой в бордюр.

В республиканскую больницу его привезли без сознания. Родителям сказали готовится к худшему, но нейрохирургам удалось спасти ребенка. Почти два месяца он провел на больничной койке.

«Он был лежачий сначала, потом стал крутится, голову поднимать. Сначала один шаг сделали, потом один», — вспоминает Екатерина Александрова, мама Феди.

Федя долгое время не мог поднять левую руку, отказывала правая нога. Физиотерапия дала хорошие результаты, но до полной победы еще далеко.

«У нас полчерепа нет. Мозг, получается, открыт. Нам падать нельзя. Каждый шаг опасен», — говорит мама Феди.

Любое неосторожное движение — даже хлопок рукой — может привести к трагическому исходу. При этом Федю постоянно мучают головные боли, и от них не спасают лекарства.

Изменит ситуацию высокотехнологичная операция, во время которой уязвимый участок размером 10 на 13 сантиметров надежно закроют.

«Смысл вот этого оперативного лечения — в установке специального импланта, который не простой, он потихонечку будет замещаться естественной обычной костной тканью», — объясняет вице-президент благотворительного фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

То есть имплант, изготовленный индивидуально под конкретного пациента, будет расти вместе с черепом. Если сделать его из титана или других материалов, то голова останется деформированной. Но главное, что это не сможет до конца защитить мозг.

Поэтому так важно помочь родителям Феди с оплатой операции, которую рекомендовали врачи. Необходимо собрать 2 миллиона 612 тысяч 410 рублей. Вся надежда семьи, где работает только отец, а мама находится дома с двумя детьми, на помощь неравнодушных людей.

Хирурги уверены в успехе, ведь материал, из которого делается имплант, по своему химическому составу максимально схож с костной тканью. Федя все это понимает и очень ждет операции.

Чтобы не отстать от одноклассников, мальчик занимается дома. До несчастного случая он не только хорошо учился, но и серьезно увлекался футболом, участвовал в чемпионатах. Любил плавать. Скоро все это снова может стать реальностью, если мы с вами поможем Феде.

Давайте вместе поможем Феде. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 46-40. Большое вам спасибо.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Феде, обратившись напрямую в благотворительный фонд.