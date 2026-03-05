Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Самыми любимыми цветами на 8 Марта остаются тюльпаны. По словам экспертов, их дарят в два раза чаще, чем все остальные букеты.

Средний чек составляет более трех с половиной тысяч рублей. Но предпочтения покупателей заметно отличаются в зависимости от возраста. Например, представители поколения Z покупают ромашки, белые и розовые хризантемы. От упаковки отказываются, букет украшают только лентой. Мужчины более старшего возраста, напротив, чаще выбирают классические варианты. Они выходят из цветочных магазинов с пышными букетами из красных роз и ирисов.

Средняя стоимость такого подарка — более четырех тысяч рублей. Миллениалы же одинаково часто выбирают как легкие минималистичные, так и более роскошные композиции. Их любимые цветы — альстромерии и ирисы.

