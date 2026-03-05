В Госдуме предложили увеличить лимит больничного по уходу за ребёнком: сколько дадут

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Период оплачиваемого отпуска предлагают расширить до 90 дней.

Лимит больничного по уходу за ребенком могут увеличить. С такой инициативой выступили в Госдуме. Период оплачиваемого отпуска предлагают расширить до 90 дней. А при особо сложных заболеваниях — до 120.

Речь идет о пособии для родителей, которые ухаживают за больным ребенком младше восьми лет. Выплата в таких случаях составляет 100% среднего заработка.

Но граждане жалуются, что установленного лимита часто недостаточно. А дальнейший уход за ребенком не оплачивается. Это может негативно сказаться на финансовом положении семьи.

