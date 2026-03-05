Не по званию: какую пенсию получает народный художник РФ Никас Сафронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам живописца, государственные выплаты он тратит на благотворительность.

Народный художник России Николай (Никас) Сафронов уже несколько лет как пенсионер, при этом он продолжает писать картины на заказ и продавать их по всему миру. Размером своей пенсии, по собственным словам, он ни разу не интересовался. Вместо этого распорядился, чтобы помощница сразу переводила поступающие суммы на благотворительность. Об этом художник рассказал журналистам URA.RU.

«Помимо пенсии, я получаю зарплату как академик и декан, профессор Ульяновского государственного университета. Но и эти деньги уходят на помощь — я выплачиваю именную стипендию талантливым студентам. Меня учила мама, что нужно часть денег отдавать на благотворительность. Я так и делаю: то нужно приобрести иконостас для храма, то дать на операцию ребенку», — поделился Сафронов.

Чтобы ответить на интересующий публику вопрос, живописец открыл банковское приложение и выяснил, что в феврале получил от государства 14 тысяч рублей с небольшим. При этом звание народного художника не дает ему никаких дополнительных надбавок, которые полагаются, например, заслуженным и народным артистам России.

Порассуждал Николай Степанович и о пенсионной справедливости. Он считает, что вопросы государственной финансовой поддержки граждан лучше решать в индивидуальном порядке. Он не понимает тех же артистов, которые на пике карьеры зарабатывали миллионы, а потом жалуются на скромную пенсию. Достойных выплат, считает художник, больше заслуживают работяги, те же шахтеры, ежедневно рискующие жизнью.

Хорошая пенсия, по мнению Сафронова, должна составлять хотя бы 80-100 тысяч рублей. Такой суммы хватает его сестре, которая живет в Ульяновске. От государства женщина получает немного, хотя и работала всю жизнь, поэтому брат перечисляет ей еще 80 тысяч каждый месяц. Этого достаточно для ее нужд — кормить себя и помогать бездомным животным.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему турецкий актер Бурак Озчивит отказался от совместной выставки с Никасом Сафроновым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.