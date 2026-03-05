Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Он поражает любые цели.

Расчет ЗРК «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии «Запад» уничтожил разведывательные и ударные БПЛА ВСУ в зоне СВО. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Комплекс круглосуточно защищает российские позиции, мирные населенные пункты и войска, включая марши и переправы, обнаруживая до 48 целей в радиусе 32 км. Он поражает любые цели, от дронов до баллистических ракет, и работает в любую погоду. Для улучшения взаимодействия между службами созданы диспетчерские.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

