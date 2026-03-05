На танкере у берегов Кувейта произошел взрыв, началась утечка нефти

Фото: www.globallookpress.com/Sri Lanka Air Force Media

Рискует ли ситуация спровоцировать экологическую катастрофу?

Взрыв произошел на нефтяном танкере у побережья Кувейт, после чего началась утечка нефти и судно стало набирать воду. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, капитан танкера, стоявшего на якоре, услышал и увидел сильный взрыв с левого борта. После инцидента он заметил небольшое судно, которое покидало район происшествия.

«Было отмечено попадание нефти в воду из грузового резервуара, что потенциально может нанести вред окружающей среде, при этом судно начало набирать воду. Никто из членов экипажа не пострадал», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел примерно в тридцати морских милях к юго-востоку от города Мубарак-эль-Кабир. По предварительным данным, расстояние до места происшествия составляет около пятидесяти пяти километров от побережья. Обстоятельства произошедшего и причины взрыва уточняются.