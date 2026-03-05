МВД доработало проект обновления правил проведения техосмотра

ТАСС: МВД предложило отключать операторов от ЕАИСТО за два нарушения в год

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Операторы технического осмотра рискуют потерять аккредитацию всего за две ошибки.

Представители Министерства внутренних дел (МВД) России доработали проект обновления контроля за проведением техосмотра транспортных средств. Согласно предложенным поправкам, недобросовестных операторов могут отключить от Единой автоматической системы техосмотра (ЕАИСТО) без одобрения Союза страховщиков. Об этом сообщают журналисты ТАСС, ознакомившиеся с соответствующими документами.

Действующий порядок подразумевает следующие процедуры: в случае выявления у оператора двух нарушений за год МВД направляет материалы в Российский союз автостраховщиков, который в свою очередь проводит проверку и лишает оператора аккредитации, а затем следует отключение от ЕАИСТО. В обновленной версии одобрение союза страховщиков не требуется.

Кроме того, в МВД предусмотрели и способ защиты операторов от необоснованного приостановления доступа к системе. Если такое произошло, они могут подать жалобу. Аккредитация будет восстанавливаться на основании решения руководителя (заместителя) контролирующего госоргана, принявшего решение об отключении от ЕАИСТО, например Госавтоинспекции.

Жалобу можно подать в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД от имени юридического лица и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. Ее рассмотрение займет 15 рабочих дней со дня регистрации. На усовершенствовании правил проведения техосмотра, по данным агентства, настаивало Минэкономики.

