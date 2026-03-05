НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана

Фото: Reuters/Dursun Aydemir

Альянс готовится защищать «каждый дюйм своей территории», заявил Рютте.

НАТО готова применить статью о коллективной обороне против Ирана, сообщил генсек организации Марко Рютте в интервью телеканалу Newsmax.

«Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — ответил он на соответствующий вопрос.

Эскалация на Ближнем Востоке

С 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате атак погибло все высшее военно-политическое руководство страны, включая верховного лидера Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел за пределы двустороннего противостояния. Иран ответил ударами по Израилю, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других государствах.

