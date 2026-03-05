Теперь наш канал доступен в MAX
Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране

Фото: Reuters/Celal Gunes

Война в Иране
Война Израиля и Ирана

Инициатива не прошла процедурное голосование.

Сенат США отклонил попытку ограничить военные полномочия Трампа в Иране.

Группа сенаторов-демократов предложила ограничить военные действия Трампа в Иране, но инициатива не прошла процедурное голосование. Против нее выступили 52 сенатора, а поддержали только 48.

