Бусаргин: Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Глава региона Роман Бусаргин сообщил о разрушении ряда гражданских объектов.

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Саратовской области. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его данным, есть повреждения гражданских объектов, на местах работают представители всех профильных и экстренных служб.

