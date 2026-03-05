Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Глава региона Роман Бусаргин сообщил о разрушении ряда гражданских объектов.
Три человека получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Саратовской области. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
По его данным, есть повреждения гражданских объектов, на местах работают представители всех профильных и экстренных служб.
