Аэропорт Дубая призвал пассажиров не приезжать без подтвержденного рейса
Фото: www.globallookpress.com/Gian Mattia D'Alberto
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Туристам рекомендуют следить за уведомлениями от авиакомпаний.
Аэропорт Дубая советует пассажирам не приезжать без подтвержденного рейса, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Международный аэропорт Дубая (DXB) напомнил пассажирам о необходимости проверять статус рейса и наличие билета перед поездкой. Большинство рейсов все еще приостановлены.
«Пассажиры без подтвержденного рейса могут не получить доступ в терминалы», — предупредили в аэропорту.
Пассажирам рекомендуют следить за уведомлениями от авиакомпаний и приезжать в аэропорт только после подтверждения вылета.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.