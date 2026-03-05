Киев кусает руку, которая его кормит: Путин высказался о диверсии на танкер и энергетическом шантаже

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Украина ставит перед собой задачу — уничтожить последний шанс для европейцев покупать газ по выгодным ценам.

Киев вообще сейчас буквально кусает руку, с которой клюет. Так Владимир Путин сегодня прокомментировал атаку украинских диверсантов на наш танкер в Средиземном море. Российский лидер встретился в Кремле с главой венгерского МИДа, которого заверил в надежности Москвы в качестве партнера и поставщика энергоресурсов. Корреспондент «Известий» Виталий Ханин продолжит.

Он не скрывает главную цель своего приезда. Именно сейчас, когда мировые рынки энергоносителей сходят с ума, Венгрии нужен надежный партнер. И единственный вариант, который видят Орбан и Сийярто, — это Россия.

«Понимаю, что вас это не может не беспокоить, прежде всего поставки нефти. Но видим, что творится сейчас на газовых рынках в мире и на европейских газовых рынках. Мы обсудим с удовольствием все эти вопросы. И все, что от нас зависит, мы всегда исполняли все наши обязательства», — говорит президент России Владимир Путин.

Основная проблема — это нефть. Ее в Венгрию и Словакию поставляли по нефтепроводу «Дружба», который идет через Украину. И прямо сейчас Зеленский откровенно шантажирует своих единственных политических противников в Старом Свете. Труба перекрыта якобы на ремонт.

«Они блокируют поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались, чтобы они продолжались надежно и стабильно, как это было до этого», — отмечает глава венгерского МИД Петер Сийярто.

С газом пока что все стабильнее — Венгрия и Словакия получают его через «Турецкий поток» и затем его ответвление — «Балканский поток». Но и здесь Украина ставит перед собой задачу — уничтожить последний шанс для европейцев покупать газ по выгодным ценам в России. Об этом президент рассказал уже после встречи с Сийярто.

«По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны „Северные потоки“, сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву „Голубого потока“ и „Турецкого потока“. Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей», — рассказал президент.

Еще один путь для российского газа, которым сейчас активно пользуются в Европе, несмотря на самозапреты, — это СПГ. Но НАТО задерживает российские суда, а украинцы совершают откровенные теракты — накануне безэкипажными катерами в Средиземном море был уничтожен танкер «Арктик Метагаз».

«Это террористическая атака, мы уже не в первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода. Удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, и в том числе, и в данном случае, прежде всего, это Европа. И получается, что киевский режим кусает на самом деле эту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную и оружием, и деньгами, а киевский режим создает для Евросоюза проблемы, одну за другой», — объясняет Путин.

В итоге европейские хранилища заполнены всего на треть, это минимальный уровень. Сразу с открытием торгов в понедельник нефть марки Brent в Европе взлетела и сейчас стоит почти на десять долларов дороже, чем до начала конфликта в Иране. Газ в Европе и вовсе подорожал в полтора раза. Более того, в отличие от Венгрии и Словакии, другие европейские страны не могут получить энергоносители даже за такие деньги.

«А сейчас открываются другие рынки, и, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться? Здесь тоже хочу, чтобы было понятно, — нет никакой политической подоплеки. Если нам все равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться? Но это не решение — это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос», — подчеркивает российский лидер.

Сийярто заявлял, что прилетел в Россию за гарантиями стабильных поставок, но ни одной накладки с нашей стороны не было. Это Киев делает все, чтобы лишить Венгрию и Словакию российских энергоносителей.

