Гимнастки «Небесной грации» продолжают лидировать на чемпионате России

Фото, видео: Александр Федоров, "Спорт-Экспресс"; 5-tv.ru

На кону медали в отдельных видах — упражнениях с булавами и лентой.

Спорт и искусство слились воедино в Москве. В столице в самом разгаре чемпионат России по художественной гимнастике. И чем ближе его завершение, тем выше цена каждой ошибки, ведь на кону не только медали турнира, но и путевка на международные старты.

Лидеры — воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Олимпийская чемпионка лично курирует их выступления.

Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий все покажет.

Изящество ленты и динамика булав — вариативность художественной гимнастики доказательств не требует. Доказывать приходится спортсменкам, что столь непохожие предметы им одинаково подвластны.

Чемпионат России в самом разгаре. С булавами и лентами гимнастки работают два дня, чтобы пробиться в финалы отдельных видов и, конечно, сделать заявку в общем зачете многоборья. Каждый выход на ковер — новый вызов.

Личные упражнения — это прежде всего борьба личностей. Здесь оголяется нерв спорта. Вчерашние юниорки против чемпионок, фатальные промахи и триумфальные возвращения. Все то, за что миллионы болельщиков так любят художественную гимнастику.

Латиноамериканская страсть Николь Римарачин Диас — и строгая, но еще и мотивирующая критика после выступления.

«Работать, работать и работать, понимаешь? Бесконечно», — подчеркнула главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

«Мне очень приятно, что меня поддерживают и помогают. Я буду стараться выполнять все замечания, чтобы все выходило, как просили и как я хотела», — заявила гимнастка сборной команды Москвы Николь Римарачин Диас.

Главный тренер национальной сборной Татьяна Сергаева почти все время на трибуне пристально следит за самыми талантливыми спортсменками. Особое внимание — воспитанницам Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. С начала чемпионата они — безоговорочные лидеры.

Мария Борисова — действующая чемпионка, и сейчас она лидирует в квалификации многоборья. За ней Ева Кононова и Арина Ковшова. Все они — гимнастки Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Олимпийская чемпионка лично участвует в их подготовке.

«Руку доведи. Давайте, смело-смело, спокойно. Не надо расстраиваться. Раз-два, все», — советует воспитанницам Алина Кабаева.

И во время выступления Алина Кабаева подбадривает своих гимнасток:

«Наверх, крутишь-крутишь-крутишь-крутишь. Умница!»

Расслабляться — непозволительная роскошь, и особенно для лидеров. Хореограф сборной России по художественной гимнастике Кирилл Баркан подчеркивает: конкуренция на чемпионате высочайшая.

«Это самый высокий старт в стране. Поэтому, насколько каждая гимнастка сможет правильно и чисто пройти это соревнование, будет их дальнейшая судьба зависеть для того, чтобы они имели возможность выходить на международную арену», — подчеркивает Кирилл Баркан.

Одного лишь технического мастерства недостаточно. Каждая гимнастка, выходя на ковер, изящно балансирует на грани спорта и искусства.

«Каждое упражнение должно быть как маленькое представление. И хочется это все передать», — поделилась гимнастка сборной команды Донецкой Народной Республики Кира Пушилина.

«Это, конечно, важно — выйти и показывать такой спектакль на ковре, чтобы зацепить и зрителя, и судей, и самому кайфануть от своего выступления», — призналась гимнастка сборной команды Нижегородской области Владислава Николаенко.

Впереди — финалы в упражнениях с лентами и булавами. Затем — кульминация чемпионата. В многоборье 18 лучших гимнасток покажут все, на что способны, чтобы оправдать надежды зрителей, тренеров и, прежде всего, свои.