Что можно и нельзя делать 5 марта на Льва Катанского: народные приметы и запреты
Православные верующие отмечают день памяти преподобного епископа Льва Катанского
В народе этот день называется катыш или катальник.
Православные верующие 5 марта по церковному календарю отмечают день памяти преподобного епископа Льва Катанского.
Кто такой Лев Катанский
Святой Лев жил в VII–VIII веках на Сицилии в городе Катане. Он прославился добротой и милосердием в отношении бедняков и беспризорников. За доброту и твердую веру Господь наградил Льва даром чудотворения и целительства.
Лев Катанский был рукоположен в епископы родного города, где воздвиг два больших храма. Один из них построили на месте языческого капища. По преданию, во время молитвы с высоты вниз упала языческая статуя и разбилась. А на ее месте святой водрузил христианский крест.
После смерти на гробнице Льва Катанского продолжали происходить чудесные исцеления, например, выздоровление кровоточивой женщины. Мощи святого находятся в римском храме святого Мартина.
В жизнеописании святого важную роль играет эпизод, связанный с местным чародеем Илиодором. Тот, отказавшись от Христа, завоевал почитание народа с помощью страха и ложных демонических чудес. Однажды он даже дерзнул прервать богослужение епископа.
Лев Катанский вывел наглеца из храма на площадь, приказал развести костер и без колебаний вошел в пламя вместе с магом, удерживая того своим омофором (широкая лента, часть облачения священнослужителей. — Прим. ред.). Чародея поглотил огонь, а Лев остался нетронутым. После этого святого еще при жизни стали называть Чудотворцем.
Почему 5 марта прозвали Днем катыша
В народе этот день называется катыш или катальник. Во-первых, потому что таким образом люди сократили слово «Катанский», а во-вторых, потому что с началом марта связана традиция кататься по последнему снегу — отсюда и катыш.
В этот день в деревнях прощались с зимой и в последний раз катались с горки на санках. Поэтому на Льва Катанского устраивали своеобразные снежные проводы с потехами и приговаривали: «Катыш — в боку помятыш». Считалось, что чем дальше унесут человека санки, тем счастливее станет его жизнь.
Что нельзя делать 5 марта на Льва Катанского
На Катыш запрещалось стричь детей в возрасте до семи лет. По народным поверьям, малыш мог серьезно заболеть, а его память стать короткой.
Не рекомендуется смотреть на падающие звезды. В такой звезде можно разглядеть свою смерть или кончину близкого человека. Замужним женщинам не разрешали даже стоять под ночным звездным небом — с неба может спуститься дух и изгнать из нее законного супруга.
Всеми силами на Катыш люди старались избежать простуды или любой другой болезни — иначе сложно будет выздороветь. Заболевшему клали под мышки по куску хлеба. Если утром хлеб мягким — человек скоро поправится, если высохнет — долго проболеет.
Не стоит начинать 5 марта новые дела, так как велик риск потерпеть неудачу.
Не рекомендуется давать обещания, выполнить их будет не суждено.
Нельзя надевать старую обувь — в доме поселится бедность. Чтобы притянуть в дом богатство, лучше выбросить 5 марта всю старую изношенную обувь.
Кроме того, нельзя греметь ведрами — это приведет к мелким хлопотам и бесполезной суете.
Что можно делать 5 марта 2026
Главный обычай на Катыш — покататься на санках: чем дальше укатишься, тем дольше продлится счастье в жизни.
Чтобы на Льва Катинского все «катилось к счастью», хозяйки пекли особую выпечку — колобки на масле. Аппетитные шары называли кокурами.
Приметы на 5 марта
- Снег выпал и не растаял — к неурожаю.
- Ранняя весна — не жди добра.
- Галки, вороны или сороки в снегу купаются — к оттепели.
- Ветер сменил направление — скоро потеплеет, но ненадолго.
- Идет снег с дождем — к половодью.
