Посла Нидерландов вызвали в МИД из-за акции у российской дипмиссии в Гааге

Фото: Чугин Виталий/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

МИД призвал защитить представительство в Гааге от агрессивных митингов.

Россия выразила протест послу Нидерландов Йоаннеке Марейке из-за антироссийской акции в Гааге. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) после личной встречи с иностранным представителем.

В конце февраля перед зданием посольства России прошел митинг, который парализовал работу представительства. В МИД подчеркнули, что акция состоялась с согласия местных властей, а правоохранительные органы Нидерландов никак не препятствовали протестующим.

Россия расценила это как грубое нарушение Венской конвенции 1961 года. Согласно этому документу, принимающая сторона обязана обеспечивать надлежащие условия для нормальной работы дипломатических миссий.

«До нидерландской стороны доведено решительное требование принять исчерпывающие меры для предотвращения подобного рода действий в отношении Посольства Российской Федерации в будущем», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал атаку на российский газовоз в Средиземном море террористической. По его словам, подобными действиями Украина «клюет руку, с которой кормится».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.