Зарезавший медсестру в уральской больнице раскрыл мотив убийства

Зарезавший многодетную медсестру в больнице Асбеста заявил, что обижен на нее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подозреваемый оказался рецидивистом.

Подозреваемый в убийстве медсестры в больнице Асбеста имеет внушительный криминальный стаж. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД в Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина ворвался в медицинское учреждение и зарезал бывшую супругу прямо на рабочем месте. Как выяснилось, 40-летний фигурант является рецидивистом. Свой первый срок за кражу он получил еще в 2000 году. Кроме того, у него есть судимости за угон, умышленное причинение вреда здоровью, а также нарушения ПДД. Последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2008 году.

После расправы подозреваемый пытался спрятаться в своем гараже, но оперативники уголовного розыска задержали его по горячим следам.

«На вопрос оперуполномоченных о причинах поступка фигурант хладнокровно заявил, что обижен на свою супругу из-за того, что они расстались», — отметил Валерий Горелых.

В результате мести сиротами остались шесть дочерей. Сейчас девочки переданы под опеку сестре погибшей женщины.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве.

