СК поставил точку в истории с обнаружением тел членов пропавшей семьи Усольцевых

Стремительно начали распространяться сведения о том, что пропавших туристов нашли в шурфе.

Информация о том, что в Красноярском крае обнаружили тела членов семьи Усольцевых, бесследно исчезнувших во время туристического похода, не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Ранее в ряде средств массовой информации и социальных сетях начали распространяться сведения о том, что пропавших путешественников якобы нашли мертвыми в шурфе — специальной вертикальной горной выработке небольшой глубины. Однако официальный представитель ведомства подчеркнул, что данные публикации абсолютно не соответствуют действительности и поисковые мероприятия не привели к подобным результатам.

Исчезновение семьи Усольцевых

История загадочного исчезновения семьи началась 28 сентября 2025 года в окрестностях населенного пункта Кутурчин. Двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились по запланированному маршруту в сторону горы Буратинка, после чего связь с ними прервалась. Региональное МВД официально объявило о пропаже людей 2 октября того же года.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, что является стандартной процедурой при длительном отсутствии известий о пропавших. Несмотря на тяжелую квалификацию дела, криминалисты продолжили рассматривать несчастный случай как основную версию случившегося. Активная фаза поисков в Партизанском районе продолжалась до середины октября 2025 года, но не дала существенных зацепок. На текущий момент судьба Усольцевых остается неизвестной.

