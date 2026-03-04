Путин призвал обратить внимание на вопросы, связанные с образованием

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Президент отметил успешные проекты в четырех регионах.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 4 марта заявил о необходимости уделить особое внимание сфере образования.

«Обратим внимание на некоторые вопросы, связанные с образованием. Сегодня у нас на связи Владимирская, Иркутская, Оренбургская и Свердловская области. Здесь успешно реализованы востребованные проекты в сфере образования и построены новые, хорошо оснащенные здания школ и детских садов», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что создание таких пространств является частью большой системной работы по формированию в российских субъектах единых стандартов качественного образования.

Это необходимо для воспитания подрастающего поколения, раскрытия его талантов и, в конечном итоге, для будущего страны.

Кроме того, президент призвал активнее внедрять в образовательные процессы передовые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), и адаптировать программы под запросы экономики и бизнеса.

Он также предложил помогать детям с выбором профессии с раннего возраста и выстраивать графики детсадов с учетом занятости родителей.

