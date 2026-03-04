«Мы только начинаем»: что заявили в Пентагоне на брифинге по операции против Ирана

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

В Вашингтоне говорят о расширении операции, новых ударах и полном контроле над небом исламской республики.

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн провели пресс-брифинг, посвященный ходу военной операции против Ирана.

Накануне оба руководителя уже выступали перед американскими законодателями на закрытых слушаниях в конгрессе. Там обсуждались причины начала операции и текущая ситуация на поле боя. Однако после заседания представители Демократической партии заявили журналистам, что не получили четких ответов на ключевые вопросы.

По словам демократов, военным не удалось убедительно объяснить, почему была начата операция против Ирана и сколько времени она может продолжаться. Кроме того, как утверждают парламентарии, на слушаниях не были представлены доказательства того, что со стороны Ирана существовала непосредственная угроза.

Как началась эскалация

Военное противостояние резко обострилось 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

Тегеран в ответ объявил о проведении ответных атак. По заявлениям иранских властей, удары наносятся по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

«Мы только начинаем»

Выступая на пресс-конференции, глава Пентагона дал понять, что операция не завершена и будет продолжаться.

«Грядут новые волны. Мы только начинаем!» — сказал Хегсет.

Министр также заявил, что США располагают практически неограниченным запасом высокоточных боеприпасов и готовы использовать их в ходе кампании.

«США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб. <…> Грядут новые волны, мы только начинаем!» — отметил он.

По словам Хегсета, американские и израильские силы рассчитывают установить полный контроль над воздушным пространством Ирана. Министр подчеркнул, что это может произойти менее чем за неделю. Он также сообщил, что на Ближний Восток продолжают прибывать дополнительные американские силы, а сама операция будет продолжаться столько времени, сколько потребуется.

Потопленный корабль и первые крупные удары

Одним из эпизодов операции стала атака американской подводной лодки на иранский военный корабль в Индийском океане.

По словам Хегсета, иранское судно находилось в международных водах и считало себя в безопасности, однако было поражено торпедой.

«Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который думал, что он в безопасности в международных водах», — сообщил министр.

Он отметил, что это первый случай потопления корабля США в международных водах со времен Второй мировой войны.

«Америка одерживает победу»

Хегсет заявил, что операция под названием «Эпическая ярость» развивается успешно.

«Спустя четыре дня мы только начали сражаться. Америка борется за победу, и в операции „Эпическая ярость“ мы ее одерживаем», — сказал он.

По словам министра, одновременно с наращиванием наступления США приняли меры для защиты своих военнослужащих. Более 90% американских военных, находившихся на базах в регионе, вывели за пределы зоны поражения иранских ракет.

«По мере того, как мы наращивали наступление, мы вывели подавляющее большинство американских войск, более 90% американцев, находившихся на наших базах… за пределы досягаемости иранского огня», — отметил он.

Покушение на Трампа и новые цели

Во время брифинга Хегсет также заявил, что американским властям давно известно о попытках Ирана организовать покушение на президента США Дональда Трампа и других американских чиновников.

«Нам давно известно, что Иран намеревался убить президента Трампа и/или других американских чиновников», — сказал он.

Министр пояснил, что устранение конкретных лиц не было основной целью операции. На начальном этапе американские военные сосредоточились на уничтожении ракет и пусковых установок, которые представляли основную угрозу.

Однако позднее ряд лиц, причастных к подготовке покушений, был включен в список потенциальных целей.

«И в итоге у нас появилась возможность сделать это (устранить их. — Прим. ред.) с воздуха», — добавил он.

Ядерная программа Ирана

Одной из ключевых причин конфликта в Вашингтоне называют опасения из-за ядерной программы Тегерана.

Хегсет подчеркнул, что США намерены добиваться полного отказа Ирана от создания ядерного оружия.

«Иран никогда не будет обладать ядерной бомбой. Не при нас. Никогда. И именно поэтому моральная ясность президента Трампа в отношении Ирана сегодня так важна. Больше никаких полумер, особенно когда Иран находится в самом слабом положении», — заявил он.

При этом министр добавил, что Тегеран изначально не собирался заключать с США полноценное соглашение по ядерной программе.

Россия и Китай «не играют роли»

Отвечая на вопрос журналистов о реакции Москвы и Пекина, Хегсет заявил, что конфликт с Ираном не связан с противостоянием США с другими мировыми державами.

По его словам, Вашингтон не рассматривает Россию и Китай как участников текущего конфликта и сосредоточен исключительно на иранской ядерной программе.

При этом ранее Москва и Пекин призывали прекратить удары по Ирану. После начала боевых действий Россия и Китай также инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН.

НАТО и инцидент в Турции

Во время брифинга Хегсет прокомментировал и инцидент с падением ракеты на территории Турции 4 марта.

По его словам, в НАТО не рассматривают возможность задействования пятой статьи устава альянса, которая предполагает коллективную оборону.

«Планов задействовать принцип коллективной обороны НАТО в связи с операцией против Ирана нет», — заявил министр.

Ракета, предположительно выпущенная из Ирана, была уничтожена в небе над Турцией. Это первый подобный инцидент на территории страны с начала эскалации конфликта. Сообщалось, что жертв удалось избежать.

Использование оружия с искусственным интеллектом

Отдельно Хегсет подтвердил, что в ходе операции против Ирана активно применяются современные автономные системы вооружений.

«У нас есть много автономных систем, например, беспилотников или других вооружений, в которых есть ИИ-компоненты», — сказал он.

При этом министр отказался раскрывать детали их применения.

Удары продолжатся

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что Центральное командование США планирует продолжать удары по иранской инфраструктуре и военно-морским силам.

По его словам, операции будут продолжаться в ближайшие 24–48 часов.

Скандал вокруг удара по школе

Во время брифинга также был поднят вопрос о возможном ударе по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана.

Министр обороны сообщил, что Пентагон проводит расследование обстоятельств произошедшего.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование и что мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты», — заявил Хегсет.

По данным иранских властей, в результате атаки погибли более 165 человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи возложил ответственность за удар на США и Израиль.

ООН осудила удары

Тем временем независимая миссия ООН по установлению фактов заявила, что военные действия США и Израиля против Ирана противоречат уставу организации.

В документе отмечается, что применение силы против территориальной целостности или политической независимости государства запрещено международным правом.

Представители миссии подчеркнули, что международные правила не могут трактоваться по-разному в зависимости от того, какая страна их применяет.

«Иран не сможет продержаться дольше нас»

В завершение брифинга Хегсет заявил, что Соединенные Штаты обладают достаточными ресурсами для продолжительного противостояния.

«Иран не сможет продержаться дольше нас. Мы будем обеспечивать, используя как наступательные, так и оборонительные действия, чтобы задать тон и темп этой борьбы. Вот почему появляются истории и спекуляции на разные темы, которые пытаются создать видимость того, что наши возможности ограничены», — сказал министр.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

