Путин: МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями

Также он призвал усилить работу над возмещением ущерба потерпевшим.

Министерству внутренних дел следует уделить особое внимание борьбе с киберпреступлениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел по итогам 2025 года.

«Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы наших граждан старшего возраста, пенсионеров», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, снижение числа преступлений стало возможным благодаря работе органов внутренних дел, специальных служб и правоохранительных органов. Кроме того, Владимир Путин указал на необходимость усиления работы по возмещению ущерба потерпевшим, особенно тем, кто потерял накопления и оказался в долговой зависимости.

Также 5-tv.ru писал, что Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей. По словам российского лидера, ситуация требует оперативного реагирования. Путин также указал, что зачастую детей втягивают в криминальную среду намеренно, 45% подростков совершают преступления в групповых формах соучастия. Поэтому важно в кратчайшие сроки выявлять и привлекать к ответственности преступников. Также президент отметил, что особенно тревожны случаи агрессивного поведения подростков в школах и общественных местах.

