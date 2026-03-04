Путин призвал жестко пресекать русофобию и ксенофобию

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент России указал на рост преступлений экстремистской направленности в стране.

В России нужно жестко пресекать русофобию и ксенофобию. Об этом заявил президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

«Задача МВД — жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремиться раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», — призвал глава государства.

Путин отметил, что за последний год число преступлений экстремистской направленности, к сожалению, выросло. Поэтому важно применять комплексный, системный, умный и гибкий подход в борьбе с такими злоумышленниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отметил тенденцию на снижение преступлений в России В целом в 2025 году на территории всех федеральных округов и в 80 регионах количество правонарушений сократилось. Сильнее всех снижение заметно в рецидивных преступлениях.

Также президент страны отметил высокий уровень безопасности в ходе проведения крупнейших международных и государственных мероприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.