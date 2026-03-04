«Обращен против нашей страны»: Захарова о наращивании ядерного потенциала НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Presidential Office of Ukr; 5-tv.ru

Заявления об усилении этой сферы в европейских странах можно рассматривать как шаг к дестабилизации.

Североатлантический альянс (НАТО) наращивает свой ядерный потенциал, который может использовать против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Происходит существенное укрепление и наращивание общенатовского ядерного потенциала, который в случае прямого военного конфликта с Россией может быть скоординировано обращен против нашей страны», — отметила сотрудник ведомства.

Причем для этого альянс может применить не только ресурсы европейского сегмента, но и весь арсенал, включая оружие США, добавила Захарова.

Она также отметила, что заявлении Германии и Франции об усилении ядерного потенциала рассматриваются как враждебный шаг, дестабилизирующий развитие событий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова посоветовала учитывать мнение соседей, прежде чем разрабатывать собственную ядерную программу. Так как потенциальные новички могут представлять опасность для других государств. Так она прокомментировала заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о намерении его станы развиваться в сфере ядерной безопасности.

