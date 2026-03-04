Путин заявил о падении уровня преступности по всей России за прошлый год

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Положительная динамика в сфере правопорядка охватила большинство субъектов страны.

В 2025 году на территории всех федеральных округов Российской Федерации было зафиксировано снижение общего количества преступлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России по итогам завершившегося года.

«Сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

Президент также акцентировал внимание на том, что за отчетный период сотрудникам органов внутренних дел удалось добиться существенного уменьшения числа рецидивных преступлений. Характеризуя деятельность министерства, политик назвал достигнутые в 2025 году результаты «объективно положительными».

Отдельно глава государства отметил высокий профессионализм подразделений, которые отвечали за общественную безопасность в ходе проведения крупнейших международных и государственных мероприятий. В их число вошли празднования по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, работа Международного арктического форума под названием «Арктика — территория диалога», а также проведение экономического форума «Россия и Исламский мир».

