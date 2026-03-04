«Режим нераспространения»: Песков о планах Парижа «делиться» атомным оружием

Песков: нельзя вести переговоры по ядерной стабильности без Европы

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Michael Kappeler; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ядерное сдерживание — краеугольный камень глобальной безопасности.

Невозможно вести переговоры по стабильности в сфере атомного вооружения без участия ядерных держав Европы, а именно Великобритании и Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Германия намерена сотрудничать с Францией в области ядерного оружия. Комментируя это сообщение, Песков отметил, что ядерное сдерживание — краеугольный камень глобальной безопасности, и нельзя забывать про режим нераспространения атомного вооружения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 2 марта, что Париж вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». Франция намерена увеличить число атомных боеголовок, а государства-члены ЕС смогут проводить совместные ядерные учения.

Макрон также заявил, что восемь стран изъявили желание присоединиться к диалогу о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания.

Заявления на данную тему звучат и в Восточной Европе. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее пообещал, что республика будет стремиться к созданию собственных «возможностей в сфере ядерной безопасности».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.