«Режим нераспространения»: Песков о планах Парижа «делиться» атомным оружием
Песков: нельзя вести переговоры по ядерной стабильности без Европы
Ядерное сдерживание — краеугольный камень глобальной безопасности.
Невозможно вести переговоры по стабильности в сфере атомного вооружения без участия ядерных держав Европы, а именно Великобритании и Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Германия намерена сотрудничать с Францией в области ядерного оружия. Комментируя это сообщение, Песков отметил, что ядерное сдерживание — краеугольный камень глобальной безопасности, и нельзя забывать про режим нераспространения атомного вооружения.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 2 марта, что Париж вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». Франция намерена увеличить число атомных боеголовок, а государства-члены ЕС смогут проводить совместные ядерные учения.
Макрон также заявил, что восемь стран изъявили желание присоединиться к диалогу о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания.
Заявления на данную тему звучат и в Восточной Европе. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее пообещал, что республика будет стремиться к созданию собственных «возможностей в сфере ядерной безопасности».
