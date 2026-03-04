Выдача денег на паузе: в России усложнят снятие наличных

В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах

Кредитные организации предложили дать сотрудникам отделений право временно останавливать выдачу крупных сумм.

Российские банки предложили изменить правила получения наличных в кассах отделений. Кредитные организации выступили с инициативой наделить сотрудников банковских офисов правом временно приостанавливать операции по выдаче денег клиентам. Об этом сообщили «Известия».

Предложение уже поддержали несколько крупных банков. Речь идет о механизме, который позволит вводить так называемый «период охлаждения» перед выдачей наличных.

Как работает «период охлаждения»

Подобная практика уже применяется при снятии денег через банкоматы. С сентября 2025 года, если операция вызывает подозрения, банк обязан ограничить выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на протяжении 48 часов.

Теперь аналогичный механизм предложили распространить и на кассы банковских отделений, где сейчас подобных ограничений нет.

Почему возникла такая идея

Банки объяснили инициативу ростом числа мошеннических схем. Жертвы аферистов часто снимают крупные суммы именно через кассы, обходя ограничения банкоматов.

Сейчас сотрудники банков обязаны выдать деньги по первому требованию клиента, даже если замечают тревожные признаки: спешку, путаницу в объяснениях или упоминания так называемых «безопасных счетов». В таких ситуациях работники могут лишь попытаться переубедить человека и при необходимости вызвать полицию.

Масштабы проблемы

По данным Центрального банка, в 2025 году ущерб от действий мошенников достиг 29,3 миллиарда рублей. При этом количество операций без согласия клиентов превысило 1,5 миллиона.

Эксперты отметили, что снятые наличные практически невозможно отследить — после выдачи они теряют «цифровой след». Именно поэтому преступники часто используют этот способ для вывода средств.

Позиция правоохранительных органов

В МВД поддержали предложение банков. В ведомстве отметили, что пострадавшие от мошенников все чаще приходят именно в отделения, где снимают крупные суммы и передают их курьерам.

Что может измениться

Параметры возможного «периода охлаждения» для операций в отделениях пока не определили. Предполагается, что при выявлении подозрительных признаков сотрудник сможет временно остановить выдачу денег — на несколько часов или даже до суток — чтобы провести дополнительную проверку.

Также ранее сообщалось, что Центробанк планирует ввести для банков новую форму отчетности по сомнительным операциям, связанным со снятием наличных.

