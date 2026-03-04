Фото, видео: Reuters/Thilo Schmuelgen; 5-tv.ru

Пранкеры представились советником немецкого канцлера Мерца по имени Адольф. Это ничуть не смутило «принца», который прячется в США.

Тем временем политический трагифарс с иранским принцем, как он сам себя называет, в главной роли разыграли наши пранкеры Вован и Лексус. Позвонили Резе Пехлеви — сыну свергнутого в 1970-х годах иранского шаха, который прячется в США, и представились сначала президентом Европейской народной партии, а затем — вымышленным советником немецкого канцлера Мерца по имени Адольф.

На лице пранкера были характерные усы. Все это ничуть не смутило принца! Не моргнув глазом, он попросил от Германии поддержки. Пообещав, что при новом руководстве Иран возьмет курс на Запад и откажется от тесных отношений с Россией.

«Наши наилучшие интересы национальной безопасности, стратегические интересы, заключаются в том, чтобы сблизиться с западным миром, а не с восточным, и в этом отношении ничего не изменилось. Чем скорее рухнет иранский режим, тем меньше вам придется беспокоиться о введении санкций против той или иной страны. В этом смысле, я думаю, можно было бы сосредоточить больше усилий на полном изменении всей картины», — сказал сын свергнутого шаха Ирана Реза Пахлеви.

Примечательно, что Пехлеви неоднократно дал понять, что рассчитывает на силовое вмешательство извне как на единственный фактор смены власти в Иране. Сын шаха также заявил о безоговорочной поддержке Украины и киевского режима

