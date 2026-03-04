Все исключено: как мошенники обманывают желающих приобрести «горящую» путевку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Стоит обращать особое внимание на банковские реквизиты, прежде чем оплачивать тур.

С наступлением весны мошенники начали обманывать россиян, предлагая фальшивые «горящие» туры. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники создают поддельные сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров по туризму в социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путевки в популярные страны (Египет, Турция, Сочи) с требованием 100% предоплаты. После получения денег „турагент“ исчезает, а сайт или аккаунт блокируется», — пояснили в организации.

По словам экспертов, основной целью злоумышленником в этой схеме являются люди, планирующие отдых и ищущие выгодные предложения. Начало отпускного сезона повышает цены на турпутевки, поэтому и желающие приобрести «все включено», но по цене ниже рыночной — легкие мишени.

Чтобы не попасться на удочку преступников, необходимо приобретать туры через официальные сайты проверенных компаний или же у агентов с реальными отзывами. Нужно также проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре. Еще важно, чтобы у компании был договор страхования ответственности.

Особую настороженность должно вызвать требование 100% предоплаты либо же перевод денег не на расчетный счет юридического лица, а на карту физического, отметили эксперты.

