Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации иностранных наемников в 149 районах.

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам, связанным с подготовкой и запуском дальнобойных беспилотников ВСУ. Кроме того, поражены пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударных беспилотников. Под огонь также попали склад боеприпасов, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются для нужд военно-промышленного комплекса Украины.

Согласно данным министерства, в Харьковской области российские подразделения нанесли удар по отряду украинского националистического формирования «Кракен».

Также в Минобороны сообщили, что за сутки украинские силы в зоне специальной военной операции потеряли около 1 150 военнослужащих. Российские средства противовоздушной обороны за этот же период сбили девять управляемых авиабомб и 204 беспилотника самолетного типа, применявшихся ВСУ.

