Все 30 членов экипажа «Арктик Метагаз» спасены.

Российский газовоз Arctic Metagaz («Арктический Метагаз»), загоревшийся в Средиземном море, атаковали безэкипажные катера Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Атака была совершена 3 марта в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, уточнили в ведомстве.

Газовоз вместимостью около 100 тысяч тонн перевозил груз сжиженного природного газа (СПГ) из Мурманска — он был оформлен в соответствии с международными нормами. «Арктический Метагаз» находится под санкциями США и Великобритании.

По сообщениям СМИ, возгорание на судне возникло рано — представитель греческой компании-оператора морской безопасности и управления рисками Diaplous Group подтвердили факт пожара.

Известно, что газовоз покинул порт Мурманска 24 февраля после погрузки и, предположительно, направлялся к Суэцу. При расследовании ЧП рассматривалась версия с беспилотником, под подозрение сразу попал киевский режим — альтернативными сценариями была авария, а также механическая неисправность.

