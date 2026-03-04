Пробуждение паразитов: в российских больницах фиксируют укусы клещей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специалисты предупреждают о начале опасного сезона.

В России официально зафиксированы первые случаи обращения граждан в медицинские учреждения из-за нападения клещей. Это следует из данных Роспотребнадзора.

В ряде регионов уже регистрируются обращения по поводу присасывания членистоногих, что свидетельствует о начале периода их активности в текущем году.

Эксперты отмечают, что текущие погодные условия способствуют раннему пробуждению переносчиков опасных инфекций. Основным фактором риска стало интенсивное таяние снега, которое вынуждает мелких млекопитающих, являющихся основным кормом паразитов, мигрировать.

Грызуны начинают перемещаться ближе к человеческому жилью и границам населенных пунктов, принося с собой клещей. В связи с этим территориальным подразделениям Роспотребнадзора были даны строгие поручения по усилению мониторинга за эпидемиологической ситуацией для предотвращения вспышек заболеваний.

Важной мерой профилактики остается своевременная иммунизация населения. Ранее эксперты Центра гигиены и эпидемиологии напоминали о необходимости соблюдения графика прививок против клещевого энцефалита. Оптимальная схема вакцинации подразумевает значительный временной интервал между инъекциями.

В частности, между первым и вторым этапом введения препарата должно пройти от пяти до семи месяцев, чтобы у человека успел сформироваться стойкий иммунный ответ к началу пика активности паразитов в весенне-летний период.

